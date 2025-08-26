Milano 14:00
42.740 -1,13%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:00
9.281 -0,43%
Francoforte 14:00
24.160 -0,47%

Londra: andamento sostenuto per Burberry

Apprezzabile rialzo per la maison del lusso inglese, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
