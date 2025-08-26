Milano
Martedì 26 Agosto 2025, ore 14.16
Londra: andamento sostenuto per Burberry
26 agosto 2025 - 13.00
Apprezzabile rialzo per la
maison del lusso inglese
, in guadagno del 2,62% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Burberry
+2,25%
