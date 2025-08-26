Londra: scambi negativi per Berkeley Group Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda specializzata nella rigenerazione di aree industriali dismesse
, con una flessione del 2,53%.
Lo scenario su base settimanale di Berkeley Group Holdings
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Berkeley Group Holdings
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 37,67 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 36,57. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 38,77.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)