Londra: si concentrano le vendite su ConvaTec Group
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società di prodotti e tecnologie medicali, che mostra un decremento del 2,72%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ConvaTec Group rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di ConvaTec Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,401 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,341. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,461.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
