Meeting di Rimini, Porti: Rixi incontra vertici delle AdSP

(Teleborsa) - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,ha incontrato i commissari e i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) presso il Padiglioneel Meeting di Rimini, coordinato dal MIT.è stato un'occasione di confronto sui principali temi della portualità italiana, con particolare attenzione allo sviluppo infrastrutturale, alla competitività del sistema logistico e alle strategie di crescita dei porti nazionali.?La partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Meeting di Riminie a valorizzare il ruolo dei porti come snodi strategici per la crescita economica del Paese e la proiezione internazionale dell'Italia.