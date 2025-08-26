Meeting di Rimini, Porti: Rixi incontra vertici delle AdSP

(Teleborsa) - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi,
ha incontrato i commissari e i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) presso il Padiglione “Cantiere Futuro” d
el Meeting di Rimini, coordinato dal MIT.?L'incontro
è stato un'occasione di confronto sui principali temi della portualità italiana, con particolare attenzione allo sviluppo infrastrutturale, alla competitività del sistema logistico e alle strategie di crescita dei porti nazionali.
?La partecipazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Meeting di Rimini conferma l'impegno a promuovere un dialogo costante con i principali attori del settore
e a valorizzare il ruolo dei porti come snodi strategici per la crescita economica del Paese e la proiezione internazionale dell'Italia.