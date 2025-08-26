Meeting Rimini, Procaccini (FdI): “Energia al riparo dal ping pong politico, sia una zona franca”

(Teleborsa) - "L’energia
è un elemento neutro e fondamentale, ma la politica l’ha trasformata in un pregiudizio ideologico. È stato un errore." Lo ha dichiarato Nicola Procaccini
, europarlamentare e responsabile energia di Fratelli d’Italia, intervenendo al Meeting di Rimini
durante il convegno "L’energia è vitale. Occorre realismo".
"Serve buon senso. L’energia dovrebbe essere trattata come una zona franca
, al riparo dal ping pong politico delle democrazie. Certe scelte e investimenti richiedono tempo per maturare: se a ogni cambio di governo cambia la politica energetica, il sistema non regge". Sul nucleare da fusione, ha aggiunto: "La nostra generazione sarà capace di governare l’energia che ha creato l’universo.
I più ottimisti parlano di meno di 10 anni, i più cauti di 20. Non è più il se, è il quando".