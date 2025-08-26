Pagamenti digitali, Banca d'Italia: frodi in Italia rimangono limitate ma insidiose

(Teleborsa) - Laha reso noto il nuovo Rapporto sullein Italia relative al secondo semestre del 2024. Lo studio, basato sulle segnalazioni dei prestatori di servizi di pagamento (PSP), offre una fotografia dettagliata sulle frodi legate ai bonifici, carte (credito/debito), moneta elettronica (prevalentemente carte prepagate) e prelievi ATM. In valori assoluti, imostrano una frode contenuta (tasso pari allo 0,002%), mentre carte e moneta elettronica presentano tassi più elevati: 0,017 % e 0,021%, rispettivamente.risultano significativamente più esposti rispetto a quelli ordinari: tasso di frode per i bonifici istantanei pari allo 0,057 %, contro appena lo 0,0015 % per i tradizionali.Nel secondo semestre del 2024 il valore dei(esclusi quelli eseguiti allo sportello) disposti dalla clientela ammonta a circa(+61% su base annua), mentre il valore delle operazioni fraudolente con(debito e credito) e quello conemesse da prestatori di servizi di pagamento italiani si collocano, rispettivamente, a 34 milioni (- 20%) e 9 milioni (-36%).Le operazioni tramitesono più vulnerabili rispetto a quelle al: il gap di rischio si è ridotto nel 2024 grazie a un inaspettato calo delle frodi online. Le(soprattutto europee) evidenziano un rischio più alto rispetto a quelle domestiche, in particolare per carte e moneta elettronica.Nei bonifici, prevalgono le frodi basate sulla "" (social engineering), in crescita, che sfuggono ai normali meccanismi di rimborso. Al contrario, le frodi "" (per es., clonazione) sono in calo, con un -7 % su base annua Banca d'Italia. I tassi di frode si riducono significativamente nelle operazioni con autenticazione forte (SCA), rispetto a quelle senza SCA.Le "esenzioni dalla SCA" (es. modico valore o operazioni ricorrenti) mostrano livelli di rischio comparabili alle operazioni con SCA, in linea con la normativa PSD2..Nel caso dei bonifici, ilsopporta circa il 90 % delle perdite da frode, data la natura insidiosa delle manipolazioni. Per carte, moneta elettronica e ATM, la quota di responsabilità degli utenti è più contenuta: circa 40 %, 31 % e 51 % rispettivamente; il restante è a carico dei PSP. Un argine alle frodi scatterà dal: diventerà infatti obbligatorio per i prestatori di servizi di pagamento effettuare lasull'IBAN e sui dati del beneficiario del bonifico (istantaneo e tradizionale), che dovranno segnalare eventuali discrepanze prima dell'autorizzazione del pagamento.In materia di carte di pagamento, l’presenta tassi di frode inferiori alla media UE sia in valore (0,019 % vs 0,031 %) sia in volume (0,010 % vs 0,015 %). Per la, l’Italia continua a registrare valori più elevati (0,025 % in valore e 0,021 % in volume al 2024.S1), tuttavia in riduzione verso la media europea.