Parigi: calo per Thales

Parigi: calo per Thales
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che presenta una flessione del 3,57% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Thales è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 222,1 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 226,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 230,7.

