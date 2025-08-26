Parigi: giornata depressa per Edenred

inventore del buono pasto ticket restaurant

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l', con una flessione del 3,80%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26 Euro. Rischio di discesa fino a 25,38 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26,62.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)