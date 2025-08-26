Milano 17:35
42.655 -1,32%
Nasdaq 20:52
23.475 +0,21%
Dow Jones 20:52
45.316 +0,08%
Londra 17:35
9.266 -0,60%
Francoforte 17:35
24.153 -0,50%

Piazza Affari: scambi negativi per l'indice del settore alimentare italiano

Giornata negativa per il comparto alimentare a Piazza Affari, che continua la seduta a 82.893,54 punti, in calo dell'1,43%.
