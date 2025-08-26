Milano 14:07
42.732 -1,15%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 14:07
9.284 -0,40%
Francoforte 14:07
24.162 -0,46%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Unicredit

Rosso per l'istituto di credito, che sta segnando un calo dell'1,96%.
