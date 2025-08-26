Milano
17:35
42.655
-1,32%
Nasdaq
20:53
23.476
+0,22%
Dow Jones
20:53
45.321
+0,09%
Londra
17:35
9.266
-0,60%
Francoforte
17:35
24.153
-0,50%
Martedì 26 Agosto 2025, ore 21.09
Home Page
/
Notizie
/ S&P Case-Shiller USA (YoY) in giugno
S&P Case-Shiller USA (YoY) in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
26 agosto 2025 - 15.20
USA,
S&P Case-Shiller in giugno su base annuale (YoY) +2,1%
, in calo rispetto al precedente +2,8% (in linea con le stime degli analisti).
Argomenti trattati
USA
(266)
