S&P Case-Shiller USA (YoY) in giugno

USA, S&P Case-Shiller in giugno su base annuale (YoY) +2,1%, in calo rispetto al precedente +2,8% (in linea con le stime degli analisti).
