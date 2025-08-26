Saipem, completata conversione da unità perforazione a impianto galleggiante per Eni in Congo

Saipem

Eni

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, hadell'semisommergibile Scarabeo 5 inper la separazione degli idrocarburi e la compressione del gas (Floating Production Unit - FPU).La conversione dello Scarabeo 5 in FPU costituisce un tnell'agosto del 2023 nell'ambito del Progetto Congo LNG di, il primo progetto di liquefazione di gas naturale del Paese. Le attività di Saipem prevedevano l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione, il trasporto e la messa in esercizio della FPU da installare al largo della costa della Repubblica del Congo, a nord-ovest del Terminale di Djeno, a una profondità di circa 35 metri.Lo, rappresenta una delle migliori unità della sua generazione, motivo per il quale è stato scelto come asset per la conversione in impianto galleggiante per il trattamento del gas. Una volta installato, svolgerà la funzione di hub di controllo per tutto il campo di sviluppo offshore del Progetto Congo Lng di Eni.