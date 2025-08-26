Saipem, completata conversione da unità perforazione a impianto galleggiante per Eni in Congo

(Teleborsa) - Saipem
, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha completato la conversione
dell'unità di perforazione
semisommergibile Scarabeo 5 in impianto galleggiante
per la separazione degli idrocarburi e la compressione del gas (Floating Production Unit - FPU).
La conversione dello Scarabeo 5 in FPU costituisce un traguardo fondamentale del contratto assegnato a Saipem da Eni Congo
nell'agosto del 2023 nell'ambito del Progetto Congo LNG di Eni
, il primo progetto di liquefazione di gas naturale del Paese. Le attività di Saipem prevedevano l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione, il trasporto e la messa in esercizio della FPU da installare al largo della costa della Repubblica del Congo, a nord-ovest del Terminale di Djeno, a una profondità di circa 35 metri.
Lo Scarabeo 5, costruito in Italia all'inizio degli anni '90
, rappresenta una delle migliori unità della sua generazione, motivo per il quale è stato scelto come asset per la conversione in impianto galleggiante per il trattamento del gas. Una volta installato, svolgerà la funzione di hub di controllo per tutto il campo di sviluppo offshore del Progetto Congo Lng di Eni.