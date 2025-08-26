Seco vola in Borsa con prodotti esentati dai dazi del 15% dell'amministrazione USA

(Teleborsa) - Vola a Piazza Affari Seco
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, dopo che questa mattina ha comunicato
che i propri prodotti non sono soggetti ai nuovi dazi statunitensi del 15%
.
Gli analisti di Intesa Sanpaolo
ricordano che nel primo trimestre del 2025 Seco ha generato circa il 14% del fatturato negli Stati Uniti, "uno dei mercati in più rapida crescita
, che prevediamo supererà le altre aree geografiche nei prossimi trimestri".Seco
si attesta a 2,8 euro, con un aumento del 12,22%
, rappresentando il miglior titolo dell'intero indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,898 e successiva a quota 3,158. Supporto a 2,638.