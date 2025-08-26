Milano 13:02
42.771 -1,06%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:02
9.274 -0,51%
Francoforte 13:00
24.196 -0,32%

Seco vola in Borsa con prodotti esentati dai dazi del 15% dell'amministrazione USA

Finanza
Seco vola in Borsa con prodotti esentati dai dazi del 15% dell'amministrazione USA
(Teleborsa) - Vola a Piazza Affari Seco, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, dopo che questa mattina ha comunicato che i propri prodotti non sono soggetti ai nuovi dazi statunitensi del 15%.

Gli analisti di Intesa Sanpaolo ricordano che nel primo trimestre del 2025 Seco ha generato circa il 14% del fatturato negli Stati Uniti, "uno dei mercati in più rapida crescita, che prevediamo supererà le altre aree geografiche nei prossimi trimestri".

Seco si attesta a 2,8 euro, con un aumento del 12,22%, rappresentando il miglior titolo dell'intero indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,898 e successiva a quota 3,158. Supporto a 2,638.
Condividi
```