Titoli di Stato, Tesoro colloca 3 miliardi di BTP a due anni: tassi in rialzo

Finanza
(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato 3 miliardi di euro di BTP a 2 anni a un rendimento del 2,2%, in aumento di 9 punti base rispetto alla precedente asta. La domanda ha superato 4,6 miliardi.
