Titoli di Stato, Tesoro colloca 3 miliardi di BTP a due anni: tassi in rialzo
Finanza
26 agosto 2025 - 12.27
(Teleborsa) - Il Tesoro ha collocato
3 miliardi di euro
di
BTP a 2 anni
a un
rendimento
del 2,2%, in aumento di 9 punti base rispetto alla precedente asta. La
domanda
ha superato 4,6 miliardi.
