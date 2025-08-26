TPG acquisirà Irth Solutions da Blackstone

(Teleborsa) - Il colosso del private equity statunitense TPG acquisirà Irth Solutions
, fornitore leader di software aziendale per aziende energetiche e infrastrutturali critiche, da Blackstone
, il più grande gestore mondiale di asset alternativi. I termini della transazione, che si prevede si concluderà alla fine del 2025, non sono stati divulgati.
Fondata nel 1985, Irth fornisce soluzioni software basate su cloud che integrano dati geospaziali con business intelligence e intelligenza artificiale
per offrire una consapevolezza situazionale a 360 gradi agli operatori infrastrutturali, consentendo l'identificazione, la mitigazione e la gestione proattiva dei rischi.(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)