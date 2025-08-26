TPG acquisirà Irth Solutions da Blackstone

TPG

Blackstone

(Teleborsa) - Il colosso del private equity statunitense, fornitore leader di software aziendale per aziende energetiche e infrastrutturali critiche,, il più grande gestore mondiale di asset alternativi. I termini della transazione, che si prevede si concluderà alla fine del 2025, non sono stati divulgati.Fondata nel 1985, Irth fornisceper offrire una consapevolezza situazionale a 360 gradi agli operatori infrastrutturali, consentendo l'identificazione, la mitigazione e la gestione proattiva dei rischi.