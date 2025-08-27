Avio rafforza la collaborazione con le Forze Armate statunitensi

Avio

(Teleborsa) - A seguito delle rapide attività di sviluppo e prototipazione condotte nel corso dell’ultimo anno,ha annunciato la firma di uncon ledel Governo degliper fornire capacità e competenze industriali nella produzione, assemblaggio, integrazione e collaudo di motori a propulsione solida per missili tattici.Il contratto, che copre un orizzonte pluriennale, conferma il ruolo e l’impegno di Avio nel supportare le esigenze dellaattraverso le sue capacità e competenze uniche sviluppate in Italia, ulteriormente rafforzate dalla presenza negli Stati Uniti tramite la controllatacon sede ad Arlington, Virginia.