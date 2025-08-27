Milano 15:04
42.493 -0,38%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:04
9.246 -0,22%
Francoforte 15:04
24.064 -0,37%

Avio rafforza la collaborazione con le Forze Armate statunitensi

Finanza
Avio rafforza la collaborazione con le Forze Armate statunitensi
(Teleborsa) - A seguito delle rapide attività di sviluppo e prototipazione condotte nel corso dell’ultimo anno, Avio ha annunciato la firma di un accordo integrativo con le Forze Armate del Governo degli Stati Uniti per fornire capacità e competenze industriali nella produzione, assemblaggio, integrazione e collaudo di motori a propulsione solida per missili tattici.

Il contratto, che copre un orizzonte pluriennale, conferma il ruolo e l’impegno di Avio nel supportare le esigenze della difesa statunitense attraverso le sue capacità e competenze uniche sviluppate in Italia, ulteriormente rafforzate dalla presenza negli Stati Uniti tramite la controllata Avio USA con sede ad Arlington, Virginia.
Condividi
```