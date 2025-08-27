Avio rafforza la collaborazione con le Forze Armate statunitensi

(Teleborsa) - A seguito delle rapide attività di sviluppo e prototipazione condotte nel corso dell’ultimo anno, Avio
ha annunciato la firma di un accordo integrativo
con le Forze Armate
del Governo degli Stati Uniti
per fornire capacità e competenze industriali nella produzione, assemblaggio, integrazione e collaudo di motori a propulsione solida per missili tattici.
Il contratto, che copre un orizzonte pluriennale, conferma il ruolo e l’impegno di Avio nel supportare le esigenze della difesa statunitense
attraverso le sue capacità e competenze uniche sviluppate in Italia, ulteriormente rafforzate dalla presenza negli Stati Uniti tramite la controllata Avio USA
con sede ad Arlington, Virginia.