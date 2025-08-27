B&C Speakers sospesa per eccesso di rialzo in assenza di notizie

B&C Speakers

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale. Il titolo, in assenza di notizie, mostra un rialzo teorico superiore al 20%, con scarti anche maggiori in apertura di seduta. La società ha detto a Teleborsa diche possa giustificare l'andamento odierno, spiegandoselo probabilmente con gli scambi sottili e il movimento di qualche speculatore.Il titolo B&C Speakers rimane comunque. I 18,55 euro per azione della chiusura di ieri, per una capitalizzazione di circa 204 milioni di euro, non sono così lontani dal massimo su 52 settimane di 18,75 euro del 19 agosto 2025 e dal massimo storico di 19,80 euro toccato il 2 gennaio 2024.