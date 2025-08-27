Milano 11:45
42.541 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:45
9.271 +0,06%
Francoforte 11:45
24.130 -0,10%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,09%)

Il DAX prende il via a 24.174,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,09%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,09%, a quota 24.174,62 in apertura.
Condividi
```