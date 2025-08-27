Milano
17:35
42.349
-0,72%
Nasdaq
18:43
23.516
-0,04%
Dow Jones
18:43
45.499
+0,18%
Londra
17:35
9.256
-0,11%
Francoforte
17:35
24.046
-0,44%
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 19.00
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,72%
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,72%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 42.349,41 punti
In breve
,
Finanza
27 agosto 2025 - 17.39
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,72%, archiviando la giornata a 42.349,41 punti.
