Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:43
23.516 -0,04%
Dow Jones 18:43
45.499 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,72%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 42.349,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,72%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,72%, archiviando la giornata a 42.349,41 punti.
Condividi
```