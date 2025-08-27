Milano
Mercoledì 27 Agosto 2025, ore 15.42
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,11%)
Il Nasdaq-100 apre a 23.499,67 punti
,
Finanza
27 agosto 2025 - 15.33
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un timido -0,11%, a quota 23.499,67 in apertura.
Argomenti trattati
USA
(313)
·
Nasdaq 100
(88)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
0,00%
