Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:43
23.516 -0,04%
Dow Jones 18:43
45.499 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dello 0,65%

Ibex 35 chiude a 15.020,9 Euro

Madrid mostra un frazionale ribasso dello 0,65% e archivia la seduta a 15.020,9 Euro.
