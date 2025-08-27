Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:43
23.516 -0,04%
Dow Jones 18:43
45.499 +0,18%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,66% alle 16:00

Il FTSE MIB passa di mano a 42.373,91 punti

Milano tratta in ribasso dello 0,66% alle 16:00 e si muove appena sotto la parità a 42.373,91 punti.
