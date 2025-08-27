CNH Industrial prezza bond da 500 milioni di euro con cedola al 3,875%

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha annunciato ilcon cedola al 3,875% e scadenza al 3 settembre 2035, con un prezzo di emissione pari al 98,906% dell'importo nominale.Ladell'offerta è attualmente prevista per il2025. Le obbligazioni saranno emesse da CNH nell'ambito del suo Programma Euro Medium Term Note.CNH intende utilizzare il ricavato netto dell'offerta per i propri. Sarà presentata domanda di ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul Global Exchange Market di Euronext Dublin.