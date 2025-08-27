E' allarme per il caro caffè: verso 2 euro a tazzina a fine 2025

(Teleborsa) - Il, in Italia, potrebbe raggiungere i, con un incremento superiore al 50% rispetto al 2020. L'allarme per il rincaro del prezzo del caffè è stato lanciato dal, che ricorda "negli ultimi cinque anni il costo del caffè è salito da 0,87 a oltre 1,30 euro, con punte a 1,43 euro in alcune città del Nord"."Alla base dei rincari - ha spiegato - ci sono iche hanno ridotto i raccolti in Brasile e Vietnam, l’aumento dei, l’inflazione e le nuoveUe".Ilresta comunque, con consumi annuali pari ae un valore complessivo di, destinato a superare i 6 miliardi entro il 2030."Per i consumatori italiani la questione non è soltanto economica. Ildelle famiglie, ma ha un: è il rito quotidiano che accompagna la socialità, la pausa di lavoro, il saluto tra amici", ricorda commenta il direttore generale di Unimpresa,, sottolineando che "per i produttori e i distributori la sfida è invece difendere i margini, sempre più compressi dai costi, puntando sui segmenti premium e monoporzionati che offrono redditività fino al 60%"., le siccità persistenti ine le piogge torrenziali in– Paesi che insieme producono circa metà del caffè mondiale – hanno. Questo ha fatto impennare il, che nel 2024 è, mentre i futures sull’Arabica hanno toccato livelli record, alimentati da fenomeni speculativi. L’inflazione ha inciso ulteriormente, gonfiando i, e la speculazione finanziaria ha accentuato la volatilità dei mercati: nel 2024 i futures del Robusta hanno superato i 4.000 dollari a tonnellata, e nell’agosto 2025 l’Arabica ha sfiorato i 360 dollari per libbra, con un rialzo annuo superiore al 40%. Infine, le nuove normative europee contro la deforestazione hanno imposto agli importatori sistemi di tracciabilità e certificazioni che comportano costi aggiuntivi soprattutto per i piccoli produttori, trasferiti a cascata sui listini finali."Lain America Latinain materia di commercio e ambiente. In attesa di capire se davvero pagheremo 2 euro per un espresso, resta una certezza: in Italia il caffè non è solo una bevanda, ma un rito che vale più del suo prezzo", conclude il direttore generale di Unimpresa.