Enac, Salvini visita lo stand e prova il simulatore Boeing 737

(Teleborsa) - Il Vicepremier, in occasione della sua partecipazione al Meeting di Rimini,all'interno del padiglione tematico MIT. Ad accoglierlo il Presidente Enaced il Direttore Generale. Presenti allo stand anche il Viceministro, il Consigliere di Amministrazione Enac, il Vice DG Enace l'onorevoleSalvini ha mostrato un certo, la piattaforma die ilpresente ai desk, che illustra le molteplici iniziative realizzate dall'Ente a favore di innovazione, sicurezza, inclusività, accessibilità e sostenibilità del settore. Il vicepremier ha vissuto anche l'appassionante esperienza delaffiancato da personale esperto Enac.La presenza di Salvini nell'area espositiva Enac è giunta aper lo stand dell'aviazione civile, dove sono transitati, in questi giorni,di ogni età, cimentandosi con le esperienze immersive presenti e acquisendo informazioni a tutto campo sul trasporto aereo di oggi e di domani.grazie al Governo Meloni, e nello specifico del sistema infrastrutturale nel suo complesso e alla sua attuale crescita, guidato dal Ministro Salvini al MIT, è finalmente, forte delle sue eccellenze italiane riconosciute e apprezzate in tutto il mondo, nonché qualità insostituibile, della sua posizione strategica, al centro del Mediterraneo, può svolgere un, contaminando virtuosamente lo sviluppo globale del settore aereo", commenta, Consigliere di Amministrazione Enac."La sfida, per il sistema Paese anche grazie alla credibilità internazionale ormai consolidata grazie a questo Governo, è oggi dialle nuove frontiere della Mobilità Aerea Avanzata che, grazie all'integrazione infrastrutturale tra, valorizzerà le grandi capacità tecniche e imprenditoriali del nostro Paese, impattando positivamente sui territori e favorendo competitività, occupazione e coesione per le nostre comunità", ha concluso.