Milano 15:26
42.429 -0,53%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:26
9.241 -0,27%
Francoforte 15:26
24.047 -0,44%

Francoforte: brusca correzione per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Ribasso scomposto per la big tedesca delle costruzioni, che esibisce una perdita secca del 3,89% sui valori precedenti.
