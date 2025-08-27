Milano 15:26
42.429 -0,53%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:26
9.241 -0,27%
Francoforte 15:26
24.047 -0,44%

Francoforte: rosso per Hellofresh

Ribasso composto e controllato per Hellofresh, che presenta una flessione del 3,08% sui valori precedenti.
