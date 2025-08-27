Milano 15:27
42.439 -0,51%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:27
9.242 -0,25%
Francoforte 15:26
24.047 -0,44%

Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets, che presenta una flessione del 3,01% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 31,14 Euro. Primo supporto visto a 30,12. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 29,78.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
