Francoforte: scambi negativi per Deutsche Bank

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la prima banca tedesca come assets
, che presenta una flessione del 3,01% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Deutsche Bank
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della banca d'affari tedesca
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 31,14 Euro. Primo supporto visto a 30,12. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 29,78.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)