Gaza, Trump presiederà oggi una "grande riunione" alla Casa Bianca

(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump presiederà oggi una "grande riunione" su Gaza
. Lo ha annunciato l'inviato statunitense Steve Witkoff a Fox News senza fornire altri dettagli.
"Avremo un grande incontro alla Casa Bianca
, sotto la guida del presidente, e stiamo sviluppando un piano molto completo per il post conflitto
" nel territorio palestinese devastato dalla guerra.
Secondo una esclusiva di Axios, al vertice alla Casa Bianca su Gaza, parteciperanno anche
il genero dii Trump, Jared Kushner
, e l'ex premier britannico ed ex inviato del quartetto europeo in Medio Oriente, Tony Blair
, per presentare a Trump le loro idee per un piano postbellico. Si parlerà anche di come aumentare i flussi di aiuti
verso la Striscia, colpita da una gravissima carestia.
Secondo le stime formulate dall'ONU, oltre mezzo milione di persone attualmente soffrono la fame
, l'indigenza e la morte a Gaza ed entro la fine di settembre
, questo numero potrebbe superare 640.000
individui. Si prevede che almeno 132.000 bambini al di sotto dei 5 anni soffriranno di malnutrizione acuta da qui a metà 2026.
"Dietro questi numeri spaventosi ci sono vite umane: figlie, figli, madri e padri. Futuri spezzati e comunità segnate
", avverte Joyce Msuya
, vice capo degli affari umanitari dell'ONU alla riunione del Consiglio di Sicurezza, aggiungendo "non agire ora avrà conseguenze irreversibili"
. Questa carestia
- ha sottolineato - "è una catastrofe creata,
il risultato di un conflitto che ha causato ingenti morti, feriti, distruzione e sfollamenti forzati tra i civili".
La situazione nei territori palestinesi occupati
"continua a deteriorarsi a livelli mai visti
nella storia recente" - ha spiegato il delegato ONU - ma anche "la Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, sta affrontando una crisi senza precedenti".