Gaza, Trump presiederà oggi una "grande riunione" alla Casa Bianca
(Teleborsa) - Il Presidente americano Donald Trump presiederà oggi una "grande riunione" su Gaza. Lo ha annunciato l'inviato statunitense Steve Witkoff a Fox News senza fornire altri dettagli.

"Avremo un grande incontro alla Casa Bianca, sotto la guida del presidente, e stiamo sviluppando un piano molto completo per il post conflitto" nel territorio palestinese devastato dalla guerra.

Secondo una esclusiva di Axios, al vertice alla Casa Bianca su Gaza, parteciperanno anche il genero dii Trump, Jared Kushner, e l'ex premier britannico ed ex inviato del quartetto europeo in Medio Oriente, Tony Blair, per presentare a Trump le loro idee per un piano postbellico. Si parlerà anche di come aumentare i flussi di aiuti verso la Striscia, colpita da una gravissima carestia.

Secondo le stime formulate dall'ONU, oltre mezzo milione di persone attualmente soffrono la fame, l'indigenza e la morte a Gaza ed entro la fine di settembre, questo numero potrebbe superare 640.000 individui. Si prevede che almeno 132.000 bambini al di sotto dei 5 anni soffriranno di malnutrizione acuta da qui a metà 2026.

"Dietro questi numeri spaventosi ci sono vite umane: figlie, figli, madri e padri. Futuri spezzati e comunità segnate", avverte Joyce Msuya, vice capo degli affari umanitari dell'ONU alla riunione del Consiglio di Sicurezza, aggiungendo "non agire ora avrà conseguenze irreversibili". Questa carestia - ha sottolineato - "è una catastrofe creata, il risultato di un conflitto che ha causato ingenti morti, feriti, distruzione e sfollamenti forzati tra i civili".

La situazione nei territori palestinesi occupati "continua a deteriorarsi a livelli mai visti nella storia recente" - ha spiegato il delegato ONU - ma anche "la Cisgiordania occupata, compresa Gerusalemme Est, sta affrontando una crisi senza precedenti".
