Juventus vende Tiago Djalo al Besiktas per massimi 4,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Juventus Football Club
, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo con la società Besiktas JK per la cessione
a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo
a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 1 milione di euro.
Tale operazione genera un impatto economico positivo
sull'esercizio in corso pari a circa 1,4 milioni di euro, al netto degli oneri accessori.