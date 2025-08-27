Milano 17:35
42.349 -0,72%
Nasdaq 18:45
23.512 -0,06%
Dow Jones 18:45
45.495 +0,17%
Londra 17:35
9.256 -0,11%
Francoforte 17:35
24.046 -0,44%

Juventus vende Tiago Djalo al Besiktas per massimi 4,5 milioni di euro

Finanza, Sport
(Teleborsa) - Juventus Football Club, squadra di calcio quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo con la società Besiktas JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di 1 milione di euro.

Tale operazione genera un impatto economico positivo sull'esercizio in corso pari a circa 1,4 milioni di euro, al netto degli oneri accessori.
