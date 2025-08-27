Milano 15:28
42.446 -0,49%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:28
9.242 -0,26%
Francoforte 15:28
24.054 -0,41%

Madrid: balza in avanti Acciona Energia

Apprezzabile rialzo per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, in guadagno del 3,09% sui valori precedenti.
