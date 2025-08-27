Milano 15:28
Madrid: calo per Caixabank

(Teleborsa) - Rosso per la banca spagnola, che sta segnando un calo del 2,24%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Caixabank rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8,617 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8,365. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,269.

