Milano 15:28
42.446 -0,49%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 15:28
9.242 -0,26%
Francoforte 15:28
24.054 -0,41%

Male Hochtief sul mercato azionario di Francoforte

Male Hochtief sul mercato azionario di Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso per la big tedesca delle costruzioni, che tratta in perdita del 3,89% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del colosso delle costruzioni. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 218,7 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 208,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 204,5.

