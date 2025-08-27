Male Hochtief sul mercato azionario di Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso per la big tedesca delle costruzioni
, che tratta in perdita del 3,89% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hochtief
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del colosso delle costruzioni
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 218,7 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 208,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 204,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)