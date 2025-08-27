Manovra, parte "l'assalto" dei partiti: da fisco a salari, per pensioni tesoretto da Tfr?

(Teleborsa) - Dopo la pausa estiva è ufficialmente ripartito il "n la Lega in pressing sulla rottamazione, fino al capitolo pensioni. Con il Tfr, nuova fonte da cui attingere risorse. Con un tassello in più:: la messa a punto del budget 2026 viaggia in parallelo con la campagna elettorale per le regionali con la maggioranza pronta a sfruttare ogni opportunità per portare a casa consenso politico.Come detto,, assicura il congelamento dell'aumento dell'età pensionabile e ha già le sue idee su come anticipare il ritiro dal lavoro a 64 anni. I metodi utilizzati finora sono stati tutt'altro che risolutivi: secondo i dati dell'Inps, nel 2024 le uscite flessibili dal lavoro sono state 36.983, dimezzate rispetto alle 69.315 del 2023. Il calo è legato al crollo di Quota 103, dovuto prevalentemente al ricalcolo interamente contributivo, e a quello di Opzione donna.Per il sottosegretario al Lavoro,la soluzione potrebbe arrivare tesoretto del Tfr che, trasferito all'Inps, potrebbe fungere da rendita tale da assicurare un assegno dignitoso. Ma anche da long term care, considerando l'aumento ormai continuo dell'età media della popolazione e la necessità di cure degli anziani. Proposte che non vengono escluse da Fratelli d'Italia che però rilancia proprio sul Tfr per bocca di Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera. L'idea non è nuova ma in questo periodo torna di attualità: versare parte del trattamento di fine rapporto nei fondi pensione. "Immagino di ripresentare il tema del cosiddetto 'semestre di silenzio assenso' per il versamento della quota Tfr ai fondi della previdenza complementare o eventualmente parlare anche dell'aumento della loro deducibilità. Oggi - spiega - è intorno ai 5.160 euro ma secondo me si può lavorare per ottenere una cifra più elevata di deducibilità".che invita a mettere "giù le mani dal Tfr" perchè come spiega il dem Arturo Scotto, "è dei lavoratori, non di Durigon".Forza Italia, punta tutto sull'Irpef guardando anche ai salari. Per avere le idee più chiare bisognerà però aspettare ancora: il primo appuntamento pubblico del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, è previsto non prima del 7 settembre a Cernobbio. Il primo dato da cui partire saranno invece le entrate di luglio che arriveranno il cinque settembre.per capire quale potrebbe essere l'andamento anche dei mesi successivi e ricavarne le proiezioni per l'anno prossimo. Finora l'andamento è stato positivo, ma, in vista della prossima annunciata rottamazione i contribuenti non dipendenti potrebbero essere indotti ad un atteggiamento attendista (come ha segnalato anche la Corte dei Conti)