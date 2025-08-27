Meeting di Rimini, Meloni: "Piano casa a prezzi calmierati per giovani coppie"

(Teleborsa) -incapace di rispondere efficacemente alle sfide di competitività poste da Cina e Usa come, ha giustamente rilevato Mario Draghi da questo palco". E' uno dei passaggi del discorso della Presidente del Consiglioaldove è stata accolta dal presidente della fondazione meeting Scholz, dal sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, dalla prefetta di Rimini, Giuseppina Cassone. "Molte delle critiche che ho sentito rispetto all'attuale condizione" dell'Ue "le condivido così tanto da averle formulate molto spesso nel corso degli anni, ha aggiunto Meloni.andando oltre il dibattito stantio tra più o meno Europa, vera sfida è una Europa che faccia meno e meglio. Uniti nella diversità è del resto il motto dell'Ue cui dovremmo tutti ispirarci davvero", dice Meloni che sottolinea "Essere conservatori non vuol dire costruire con mattoni vecchi ma con mattoni nuovi,rivendica: "Il campo in cui abbiamo dimostrato di voler stare non è quello delle ideologie, delle utopie, di chi vuole modellare la realtà: il campo che abbiamo scelto è il campo del reale perché mille miliardi di idee non valgono una sola persona, per loro bisogna vivere e morire". UUna delle priorità con cui intendiamo lavorare con Matteo Salvini che ringrazio grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie perché senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia", ha detto la Premier sottolineando chePer troppo tempo chi ha governato ha confusocioè il compito di creare le condizioni perché il diritto al lavoro sia garantito", prosegue Meloni sottolineando che "i sussidi come il reddito di cittadinanza deresponsabilizzano le società e atrofizzano le persone".- "Non abbiamo esitato un solo minuto a sosteneremietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane". "Condanniamo l'ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra".- La premier ha anche rivendicato la proposta italiana" del modello art.5 della Nato per le garanzie di sicurezza di Kiev che è "la principale sul tavolo, un possibile contributo alla pace che la nostra nazione ha fornito penso che dobbiamo esserne fieri".con una "cornice di serietà e rigore come mai avvenuto prima" perché "una immigrazione regolata e legale può essere una ricchezza ma quella illegale e incontrollata è un danno per qualsiasi società". "Voglio dire con chiarezza che ogni tentativo che verrà fatto di impedirci di governare il fenomeno" dell'immigrazione illegale "verrà rispedito al mittente: non c'è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di fare rispettare la legge dello Stato italiano, di garantire la sicurezza dei cittadini, di combattere gli schiavisti del terzo millenio e di salvare vite umane".