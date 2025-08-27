Milano 11:52
42.542 -0,26%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:52
9.271 +0,06%
Francoforte 11:52
24.127 -0,11%

Piazza Affari: scambi negativi per Banca MPS
Ribasso composto e controllato per l'istituto di Rocca Salimbeni, che presenta una flessione del 2,95% sui valori precedenti.
