Piazza Affari: si concentrano le vendite su Cembre

produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio

FTSE Italia Mid Cap

Cembre

(Teleborsa) - Composto ribasso per il, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 62,73 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 61,43. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 60,87 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)