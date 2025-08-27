Milano 15:30
42.446 -0,49%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 15:30
45.401 -0,04%
Londra 15:30
9.242 -0,25%
Francoforte 15:30
24.057 -0,40%

Piazza Affari: timido segno meno per il settore assicurativo italiano

Depressa l'indice delle società assicurative, che scambia sotto i livelli della vigilia a 37.298,51 punti.
