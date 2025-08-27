USA, Hasset: Lisa Cook dovrebbe "andare in congedo subito" dalla Fed

(Teleborsa) - "". Lo ha detto, direttore del Consiglio Economico Nazionale dell'amministrazione USA, parlando di Lisa Cook, che fa parte del Board of Governors della Federal Reserve e che Trump sta cercando di licenziare."Il fatto che non lo stia facendo suggerisce che sia di parte e che stia", ha aggiunto Hassett, parlando con la stampa."Il presidente ha assolutamente l'autorità di licenziare un governatore per giusta causa e", ha detto Hasset, il cui nome è tra i candidati come presidente della Fed dopo la fine del mandato di Jerome Powell a maggio 2026.Cook ha annunciato ieri l'intenzione di intentare causa contro il tentativo del presidente Trump di licenziarla. Il suo avvocato ha ritenuto infondato il tentativo di Trump, mentre la Fed ha sottolineato che i mandati di 14 anni tutelano le decisioni "negli interessi a lungo termine del popolo americano". La Fed ha dichiarato che loprima della riunione del 16-17 settembre.