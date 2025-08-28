Avio, Equita incrementa target price e conferma Hold

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 25 euro
per azione (+25%) il target price
su Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Ieri Avio ha annunciato
un accordo integrativo con le Forze Armate statunitensi
per produzione, assemblaggio, integrazione e collaudo di motori a propulsione solida per missili tattici. "La notizia è positiva in quanto rappresenta il passo successivo alla fase di sviluppo e prototipazione avviata in seguito all'annuncio del luglio 2024, aumentando la visibilità di questo business addizionale", evidenzia il broker, ritenendo che l'impatto quantitativo possa manifestarsi nel medio termine, comunque in anticipo rispetto all'ipotesi di avvio dell'attività produttiva in USA
, dato che per ora le forniture verranno effettuate da Colleferro (viene ipotizzato a partire dal 2026).
Per quanto riguarda questo business aggiuntivo, nella valutazione Equita applicava un multiplo EV/EBIT di 6x al fatturato atteso nel 2029 (100 milioni di euro con ROS al 12%). Con l'aumento della visibilità
conseguente all'annuncio di ieri, ha alzato il multiplo a 10x
e la stima di fatturato al 2029 a 120 milioni di euro, arrivando a circa 6 euro per azione di valutazione.
Avio, sempre ieri, ha anche annunciato
la firma di 3 contratti di servizio di lancio con l'Agenzia Spaziale Europea
per offrire a imprese e istituzioni europee (nello specifico la spagnola Persei, il Centro Aerospaziale Tedesco DLR e l'azienda francese Grasp) l'opportunità di testare nuove tecnologie nello spazio. Per questo annuncio non c'è alcun impatto quantitativo di rilievo
in quanto è un servizio in qualità di "passeggero ausiliario" su lanci Vega C già programmati.