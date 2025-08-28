Milano 11:38
Avio, Equita incrementa target price e conferma Hold
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 25 euro per azione (+25%) il target price su Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

Ieri Avio ha annunciato un accordo integrativo con le Forze Armate statunitensi per produzione, assemblaggio, integrazione e collaudo di motori a propulsione solida per missili tattici. "La notizia è positiva in quanto rappresenta il passo successivo alla fase di sviluppo e prototipazione avviata in seguito all'annuncio del luglio 2024, aumentando la visibilità di questo business addizionale", evidenzia il broker, ritenendo che l'impatto quantitativo possa manifestarsi nel medio termine, comunque in anticipo rispetto all'ipotesi di avvio dell'attività produttiva in USA, dato che per ora le forniture verranno effettuate da Colleferro (viene ipotizzato a partire dal 2026).

Per quanto riguarda questo business aggiuntivo, nella valutazione Equita applicava un multiplo EV/EBIT di 6x al fatturato atteso nel 2029 (100 milioni di euro con ROS al 12%). Con l'aumento della visibilità conseguente all'annuncio di ieri, ha alzato il multiplo a 10x e la stima di fatturato al 2029 a 120 milioni di euro, arrivando a circa 6 euro per azione di valutazione.

Avio, sempre ieri, ha anche annunciato la firma di 3 contratti di servizio di lancio con l'Agenzia Spaziale Europea per offrire a imprese e istituzioni europee (nello specifico la spagnola Persei, il Centro Aerospaziale Tedesco DLR e l'azienda francese Grasp) l'opportunità di testare nuove tecnologie nello spazio. Per questo annuncio non c'è alcun impatto quantitativo di rilievo in quanto è un servizio in qualità di "passeggero ausiliario" su lanci Vega C già programmati.
