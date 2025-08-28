Milano 27-ago
Bank of Korea lascia tassi invariati al 2,5% per seconda riunione consecutiva

Finanza
(Teleborsa) - La Bank of Korea ha deciso di lasciare invariato il tasso di dase al 2,50% per il secondo meeting consecutivo, centrando le attese del mercato. Con un'inflazione stabile, la crescita economica, pur permanendo un'elevata incertezza sulle prospettive di crescita economica, ha mostrato un modesto miglioramento, trainato principalmente dalla domanda interna; è pertanto necessario monitorare ulteriormente l'andamento dei prezzi delle abitazioni a Seul e nelle aree circostanti e del debito delle famiglie, ha sottolineato la banca centrale.

Per quanto riguarda l'economia interna, nonostante la persistente debolezza degli investimenti in costruzioni, la crescita è migliorata grazie alla ripresa dei consumi e a un aumento delle esportazioni superiore alle aspettative, trainato principalmente dai semiconduttori. L'aumento del numero complessivo di occupati è proseguito, ma alcuni importanti settori, come quello manifatturiero, hanno continuato a registrare un calo. In futuro, si prevede che la domanda interna sosterrà una modesta ripresa, influenzata dall'attuazione di un bilancio supplementare e da un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori. È probabile che le esportazioni mostrino andamenti favorevoli per un certo periodo, ma è probabile che rallentino gradualmente con l'aumento dell'impatto dei dazi statunitensi. Di conseguenza, il tasso di crescita è previsto allo 0,9% per quest'anno, leggermente superiore allo 0,8% previsto a maggio. Il tasso di crescita per il prossimo anno dovrebbe essere in linea con la precedente previsione dell'1,6%.

"Permane un'elevata incertezza sul futuro percorso della crescita economica, in relazione ai negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina e all'imposizione di dazi specifici per prodotto, nonché al ritmo di ripresa della domanda interna", viene evidenziato.

L'inflazione è rimasta stabile, con l'inflazione dei prezzi al consumo in leggero calo al 2,1% a luglio, mentre l'inflazione di fondo (escluse le variazioni dei prezzi di alimentari ed energia dall'indice dei prezzi al consumo) si è mantenuta stabile al 2,0%.

Il board della banca centrale "mantiene la sua posizione di taglio dei tassi per mitigare i rischi al ribasso per la crescita economica e adeguerà i tempi e il ritmo di eventuali ulteriori tagli del tasso di base, monitorando attentamente i cambiamenti nelle condizioni di politica economica interna ed esterna ed esaminandone l'impatto sull'inflazione e sulla stabilità finanziaria", si legge nello statement.

(Foto: destinacigdem | 123RF)
