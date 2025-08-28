Bank of Korea lascia tassi invariati al 2,5% per seconda riunione consecutiva

(Teleborsa) - Laha, centrando le attese del mercato. Con un'inflazione stabile, la crescita economica, pur permanendo un'elevata incertezza sulle prospettive di crescita economica, ha mostrato un modesto miglioramento, trainato principalmente dalla domanda interna; è pertanto necessario monitorare ulteriormente l'andamento dei prezzi delle abitazioni a Seul e nelle aree circostanti e del debito delle famiglie, ha sottolineato la banca centrale.Per quanto riguarda l'economia interna, nonostante la persistente debolezza degli investimenti in costruzioni, la crescita è migliorata grazie alla ripresa dei consumi e a un aumento delle esportazioni superiore alle aspettative, trainato principalmente dai semiconduttori. L'aumento del numero complessivo di occupati è proseguito, ma alcuni importanti settori, come quello manifatturiero, hanno continuato a registrare un calo. In futuro, si prevede che la domanda interna sosterrà una modesta ripresa, influenzata dall'attuazione di un bilancio supplementare e da un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori. È probabile che le esportazioni mostrino andamenti favorevoli per un certo periodo, ma è probabile che rallentino gradualmente con l'aumento dell'impatto dei dazi statunitensi. Di conseguenza,. Il tasso di crescita per il prossimo anno dovrebbe essere in linea con la precedente previsione dell'1,6%.sul futuro percorso della crescita economica, in relazione ai negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina e all'imposizione di dazi specifici per prodotto, nonché al ritmo di ripresa della domanda interna", viene evidenziato.L', con l'inflazione dei prezzi al consumo in leggero calo al 2,1% a luglio, mentre l'inflazione di fondo (escluse le variazioni dei prezzi di alimentari ed energia dall'indice dei prezzi al consumo) si è mantenuta stabile al 2,0%.Il board della banca centrale "economica e adeguerà i tempi e il ritmo di eventuali ulteriori tagli del tasso di base, monitorando attentamente i cambiamenti nelle condizioni di politica economica interna ed esterna ed esaminandone l'impatto sull'inflazione e sulla stabilità finanziaria", si legge nello statement.