Tonica Tokyo. La Bank of Japan conferma i tassi

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana positiva per la borsa di Tokyo
dopo che la Bank of Japan ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,75% e rivisto al rialzo le stime sul PIL. Sul fronte macroeconomico, l'inflazione ha mostrato segnali di rallentamento, nel mese di dicembre, sebbene continui la pressione al rialzo sui prezzi dei generi alimentari.
L'indice giapponese Nikkei 225
sale dello 0,27%; sulla stessa linea, Shenzhen
continua la giornata in aumento dell'1,28%.
Poco sopra la parità Hong Kong
(+0,38%); come pure, in rialzo Seul
(+0,72%).
In lieve ribasso Mumbai
(-0,35%); pressoché invariato Sydney
(+0,19%).
Giornata fiacca per l'euro contro la valuta nipponica
, che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Andamento annoiato per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia in ribasso dello 0,22%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che sta facendo un moderato -0,06%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 2,26%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,83%.