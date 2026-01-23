Tonica Tokyo. La Bank of Japan conferma i tassi

Tokyo

(Teleborsa) - Ultima seduta della settimana positiva per la borsa didopo che la Bank of Japan ha lasciato invariati i tassi di interesse allo 0,75% e rivisto al rialzo le stime sul PIL. Sul fronte macroeconomico, l'inflazione ha mostrato segnali di rallentamento, nel mese di dicembre, sebbene continui la pressione al rialzo sui prezzi dei generi alimentari.L'indice giapponesesale dello 0,27%; sulla stessa linea,continua la giornata in aumento dell'1,28%.Poco sopra la parità(+0,38%); come pure, in rialzo(+0,72%).In lieve ribasso(-0,35%); pressoché invariato(+0,19%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,22%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%.Il rendimento dell'tratta 2,26%, mentre il rendimento delè pari 1,83%.