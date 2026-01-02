Fondi azionari globali, forti afflussi nell'ultima settimana del 2025

(Teleborsa) - Ihanno registrato. In particolare, hanno attratto 26,54 miliardi di dollari di afflussi netti dopo circa 37,05 miliardi di dollari la settimana precedente, secondo dati di LSEG Lipper citati da Reuters.Includendo gli acquisti della settimana più recente, i fondi azionari globali hanno registrato circa 239,76 miliardi di dollari di afflussi netti, rispetto ai circa 453,58 miliardi di dollari di afflussi netti del 2024.Durante l'ultima settimana, gli investitori hanno aggiunto 16,89 miliardi di dollari ai fondi azionari, segnando la seconda settimana consecutiva di acquisti netti. Anche i fondi azionarihanno registrato afflussi settimanali rispettivamente di 5,75 miliardi di dollari e 2,67 miliardi di dollari.I fondiglobali, nel frattempo, hanno registrato deflussi netti per 1,97 miliardi di dollari, le prime vendite settimanali dal 16 aprile. Nonostante la battuta d'arresto, i fondi obbligazionari hanno registrato afflussi netti per 891,74 miliardi di dollari nel 2025, dopo 1.050 miliardi di dollari di afflussi netti nel 2024.Gli investitori hanno inoltre depositato 79,4 miliardi di dollari nella sicurezza dei fondi del, interrompendo un trend di vendite durato tre settimane.I fondi su, che investono in materie prime, sono stati popolari per l'ottava settimana consecutiva, con circa 2,03 miliardi di dollari di afflussi netti settimanali.