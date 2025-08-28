Best Buy, trimestrale sopra le attese. Migliorano le vendite comparabili

(Teleborsa) - Best Buy
, il più grande rivenditore al dettaglio di elettronica di consumo negli Stati Uniti, ha chiuso il secondo trimestre
dell'anno fiscale 2026 (terminato il 2 agosto) con un fatturato
di 9,44 miliardi di dollari, rispetto ai 9,29 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente e i 9,24 miliardi di dollari attesi dagli analisti (secondo dati LSEG). L'aumento delle vendite comparabili
è stato dell'1,6%.
L'utile netto
è sceso a 186 milioni di dollari, pari a 87 centesimi per azione, dai 291 milioni di dollari, pari a 1,34 dollari per azione. Al netto di voci straordinarie, inclusi gli oneri di ristrutturazione, Best Buy ha registrato un utile per azione di 1,28 dollari, contro 1,21 dollari attesi dal mercato.
"Abbiamo registrato una crescita del fatturato comparabile dell'1,6% nel secondo trimestre, la nostra crescita più alta in tre anni
- ha dichiarato il CEO Corie Barry
- "Questa crescita del fatturato superiore alle aspettative è stata trainata da un mix di innovazione tecnologica, dalla nostra costante attenzione a un'esperienza cliente omnicanale fluida e dalle nostre solide partnership con i fornitori".
"Per il terzo trimestre
, prevediamo una crescita del fatturato comparabile simile
a quella registrata nel secondo trimestre e un utile operativo rettificato simile al 3,7% del terzo trimestre dell'anno scorso - ha dichiarato il CFO Matt Bilunas
- Siamo ottimisti sui risultati del secondo trimestre e sempre più fiduciosi sui nostri piani per la seconda metà dell'anno. Data l'incertezza dei potenziali impatti tariffari nella seconda metà dell'anno, sia sui consumatori in generale che sulla nostra attività, riteniamo prudente mantenere le previsioni annuali fornite lo scorso trimestre. A questo punto, riteniamo di tendere verso la fascia alta del nostro intervallo di vendita".
Best Buy ribadisce le seguenti previsioni finanziarie per l'intero anno
fiscale 2026 fornite il 29 maggio 2025 (quando la guidance era stata tagliata
): fatturato da 41,1 a 41,9 miliardi di dollari; fatturato comparabile da -1% all'1%; utile per azione rettificato da 6,15 a 6,30 dollari.