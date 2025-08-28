Boom di spedizioni per i saldi estivi del 2025: in Italia un incremento superiore all'11%

(Teleborsa) - Se l’estate rallenta le attività tradizionali, per l’. Secondo l’analisi annuale di, piattaforma leader nelle spedizioni, i saldi estivi hanno confermato il, con un’accelerazione significativa soprattutto in Italia. Con i saldi estivi, milioni di italiani hanno aperto i loro browser e le app preferite, dando il via a un fenomeno che sta ridisegnando le abitudini di consumo.L'analisi di Packlink mostra una crescita significativa in Italia, conrispetto all'anno precedente. Questo incremento dimostra la crescente fiducia dei consumatori italiani nell'e-commerce, che si conferma un canale d'acquisto preferenziale per. La comodità e la vasta scelta offerta dai negozi online hanno spinto un numero sempre maggiore di acquirenti a preferire la formula digitale per i propri acquisti.In un contesto europeo, i dati rivelano scenari diversificati. Mentre. La Francia, invece, ha registrato una diminuzione del 3,15% delle spedizioni legate ai saldi, evidenziando una differente dinamica di mercato. Rispetto al 2024, le categorie che hanno subito gli incrementi di vendita maggiori in Italia sono state: iAumentie per Libri e prodotti per Arte & Hobby, che hanno visto un lieve aumento del 4%. Le categorie che invece hanno visto delle diminuzioni di vendita durante questo periodo rispetto al 2024 sono: Abbigliamento e Calzature (-7%), Casa & Giardinaggio (-18,61%), Telefonia (-14,82%) e Sport (-14,34%)."I dati di quest'anno confermano una tendenza chiara:, ma la prima scelta per molti consumatori italiani durante i saldi. L’impegno di Packlink sta nel supportare questa crescita, offrendo agli e-commerce la possibilità di gestire le loro spedizioni in modo efficiente e flessibile, garantendo così un'esperienza d'acquisto positiva che fidelizza il cliente", afferma