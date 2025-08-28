Milano 17:35
42.447 +0,23%
Nasdaq 19:22
23.675 +0,46%
Dow Jones 19:22
45.567 0,00%
Londra 17:35
9.217 -0,42%
Francoforte 17:35
24.040 -0,03%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,42%

Il FTSE 100 termina a 9.216,82 punti

Londra porta a casa un calo dello 0,42%, con chiusura a 9.216,82 punti.
