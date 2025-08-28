Milano
17:35
42.447
+0,23%
Nasdaq
19:22
23.675
+0,46%
Dow Jones
19:22
45.567
0,00%
Londra
17:35
9.217
-0,42%
Francoforte
17:35
24.040
-0,03%
Giovedì 28 Agosto 2025, ore 19.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,42%
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,42%
Il FTSE 100 termina a 9.216,82 punti
In breve
,
Finanza
28 agosto 2025 - 17.43
Londra porta a casa un calo dello 0,42%, con chiusura a 9.216,82 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,69%
Borsa: Chiusura in rosso per Londra, in calo dello 0,70%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,42%
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,60%
Argomenti trattati
Londra
(161)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,42%
Altre notizie
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,37%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,34%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,21%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,60%
Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,23%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,85%