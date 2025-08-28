Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 27/08/2025

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 27/08/2025 è stato pari a 3,28 miliardi di euro, in deciso ribasso (-34,06%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 4,98 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,75 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,48 miliardi.Tra i 649 titoli trattati, 320 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 284 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 45 titoli.