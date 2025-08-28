Milano 27-ago
Borsa: Shanghai in caduta libera (-2,14%)
L'Indice della Borsa cinese affonda del 2,14% a quota 3.800,35 in apertura.
