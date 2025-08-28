Brunello Cucinelli, ricavi e utile netto in crescita nel primo semestre

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -ha chiuso ilcon risultati in crescita a doppia cifra. Isi sono attestati a, in aumento del +10,2% a cambi correnti (+10,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2024. L’è salito a 113,8 milioni di euro (+8,8%), con una marginalità del 16,6% (16,9% nel 2024), mentre l’utile netto ha raggiunto 76,7 milioni di euro, in crescita del +16% con un’incidenza dell’11,2% sul fatturato.Glidel semestre ammontano a, superiori ai 44,8 milioni di un anno prima, con il completamento anticipato del piano triennale di ampliamento della capacità produttiva a Solomeo, che garantirà stabilità fino al 2035.L’è pari a, in aumento rispetto ai 102,3 milioni al 30 giugno 2024, riflettendo sia gli investimenti sia il pagamento di dividendi per 68,8 milioni.Ledi luglio e agosto e l’avvio positivo dellarafforzano la previsione di una crescita dei ricavi intorno al +10% per l’intero esercizio, con profitti "sani ed equilibrati". Positive anche le campagne vendita della Primavera-Estate 2026, che sostengono l’aspettativa di un analogo incremento a doppia cifra anche per il prossimo anno."Abbiamo chiuso il primo semestre di questo 2025 con dei risultati di eccellenza sia come fatturato che come utile, ottenendo quella crescita sana e garbata a cui teniamo molto, cercando di nobilitare il lavoro operaio, facendo impresa nel rispetto della dignità morale ed economica dell’essere umano, avendo l’impressione che ognuno di noi è alla costante ricerca di ritrovare un sano equilibrio di vita, di lavoro e nei tanto desiderati rapporti umani – ha commentato, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda –. Le vendite Autunno Inverno sono davvero iniziate molto bene, e così la raccolta ordini Uomo-Donna per la prossima Primavera Estate 2026. Tutto questo, insieme alla piacevole atmosfera che si respira intorno al nostro brand, ci consente di lavorare in serenità e ad immaginare una chiusura dell’anno 2025 con una sana e bella crescita del fatturato intorno al 10%, con dei sani profitti, nonché ad immaginare il 2026 con una crescita altrettanto equilibrata, sempre intorno al 10%".