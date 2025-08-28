Brunello Cucinelli, ricavi e utile netto in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) - Brunello Cucinelli
ha chiuso il primo semestre 2025
con risultati in crescita a doppia cifra. I ricavi
si sono attestati a 684,1 milioni di euro
, in aumento del +10,2% a cambi correnti (+10,7% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo del 2024. L’Ebit
è salito a 113,8 milioni di euro (+8,8%), con una marginalità del 16,6% (16,9% nel 2024), mentre l’utile netto ha raggiunto 76,7 milioni di euro, in crescita del +16% con un’incidenza dell’11,2% sul fatturato.
Gli investimenti
del semestre ammontano a 63,5 milioni di euro
, superiori ai 44,8 milioni di un anno prima, con il completamento anticipato del piano triennale di ampliamento della capacità produttiva a Solomeo, che garantirà stabilità fino al 2035.
L’indebitamento netto caratteristico
è pari a 197,2 milioni di euro
, in aumento rispetto ai 102,3 milioni al 30 giugno 2024, riflettendo sia gli investimenti sia il pagamento di dividendi per 68,8 milioni.
Le vendite
di luglio e agosto e l’avvio positivo della collezione Autunno-Inverno 2025
rafforzano la previsione di una crescita dei ricavi intorno al +10% per l’intero esercizio, con profitti "sani ed equilibrati". Positive anche le campagne vendita della Primavera-Estate 2026, che sostengono l’aspettativa di un analogo incremento a doppia cifra anche per il prossimo anno.
"Abbiamo chiuso il primo semestre di questo 2025 con dei risultati di eccellenza sia come fatturato che come utile, ottenendo quella crescita sana e garbata a cui teniamo molto, cercando di nobilitare il lavoro operaio, facendo impresa nel rispetto della dignità morale ed economica dell’essere umano, avendo l’impressione che ognuno di noi è alla costante ricerca di ritrovare un sano equilibrio di vita, di lavoro e nei tanto desiderati rapporti umani – ha commentato Brunello Cucinelli
, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda –. Le vendite Autunno Inverno sono davvero iniziate molto bene, e così la raccolta ordini Uomo-Donna per la prossima Primavera Estate 2026. Tutto questo, insieme alla piacevole atmosfera che si respira intorno al nostro brand, ci consente di lavorare in serenità e ad immaginare una chiusura dell’anno 2025 con una sana e bella crescita del fatturato intorno al 10%, con dei sani profitti, nonché ad immaginare il 2026 con una crescita altrettanto equilibrata, sempre intorno al 10%".