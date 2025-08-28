"Dazi e crisi geopolitiche affossano fiducia consumatori"; i commenti delle associazioni

(Teleborsa) - Il deterioramento della fiducia delle famiglie nel mese di agosto". E' il commento dell’Ufficio Studi diai dati diffusi oggi dall’Istat sulla fiducia di famiglie e imprese ad agosto sottolineando che "il calo non appare legato a un peggioramento della situazione personale, che rimane stabile, ma alle attese di un deterioramento del quadro economico generale congli inevitabili riflessi negativi sui bilanci familiari. Più attendista è la posizione degli imprenditori, con percezioni più negative da parte di coloro che operano nei settori più strettamente legati alla domanda delle famiglie,Elemento che evidenzia, ancora una volta, la necessità di un miglioramento dei consumi non solo per rinvigorire la dinamica della nostra economia nella parte finale dell’anno, ma soprattutto per rendereL’Istat registra unaUn dato che, secondo l’Istituto di Statistica “clima futuro e quello economico registrano le diminuzioni più marcate (rispettivamente da 93,9 a 92,2 e da 98,2 a 97,0); i cali del clima personale e di quello corrente sono più contenuti (nell'ordine, da 96,9 a 95,9 e da 99,7 a 99,2).” Cosìin una nota sottolineando che " non poteva essere diversamente all’indomani di un’estate che gli italiani hanno trascorso all’insegna delle rinunce e del risparmio".Rinunce che - si leggeioè quello che viene investito sempre per ultimo in una situazione di crisi. Sulle condizioni delle famiglie sempre più precarie pesa anche il rientro a scuola, che comporterà esborsi notevoli: l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato che per ogni studente, tra spese per i libri di testo e corredo scolastico, si arriverà a spendere in un anno circa 1.200 euro.Preoccupa l’assordante silenzio del Governo sulla crescente sofferenza economica delle famiglie e sulla preoccupante crescita delle disuguaglianze. Per questo riteniamo sempre più urgente avviare alcuni interventi immediati che aiuterebbero le famiglie, sostenendone il potere di acquisto e l’intero sistema economico, rilanciando la domanda interna. In particolare,Torna a calare la fiducia delle famiglie. Ad agosto le rilevazioni Istat registrano una discesa di un punto dell’indice dopo il rialzo di luglio, a conferma di un andamento altalenante ed incerto della fiducia dei consumatori in atto da mesi e su cui pesano le preoccupazioni legate al contesto internazionale. Per le imprese, in generale, si evidenzia una situazione più ‘di attesa’ con l’indice che mostra per il quarto mese consecutivo una certa stabilità, con oscillazioni di pochi decimali. Nel complesso, siamo però in presenza di indicatori che mostrano una fase di ciclo basso dell’economia e che potrebbero preludere ad uno scenario di stagnazione. Così in una nocommenta i dati diffusi da Istat sulla fiducia dei consumatori e delle imprese ad agosto.D’altra parte, entrando nello specifico,si evidenziano segnali di difficoltà: si rileva il crollo - di 14 punti circa - dell’indice relativo ai servizi turistici che mostra una stagione turistica di luci ed ombre e la flessione - di quasi 4 punti - di quello degli esercizi del commercio al dettaglio tradizionale dopo il rialzo di luglio.di una stagione estiva che si chiude in chiaroscuro, mentre l’autunno è già alle porte: le deboli prospettive di crescita dell’economia del Paese sono legate ancor di più - in una fase di perdurante difficoltà del commercio internazionale e delle esportazioni - ai consumi interni e alla tenuta del turismo, in un contesto economico fragile in cui molte famiglie vedono sempre più assottigliarsi il potere d’acquisto. In questa fase delicatissima si aprirà il confronto sulla prossima manovra finanziaria: auspichiamo che il Governo possa intervenire liberando risorse per ridare fiducia stabile a famiglie ed imprese, intervenendo innanzitutto con la leva fiscale attraverso la detassazione delle tredicesime e quattordicesime, come sottolineiamo da tempo, e con la riduzione delle aliquote Irpef intermedie.la fiducia dei consumatori torna a calare ad agosto, complici i dazi e le crisi geopolitiche in atto". Lo afferma ilcommentando i dati diffusi oggi dall’Istat. Il clima di fiducia dei consumatori, con un peggioramento di tutte le componenti – spiega il Codacons. Dopo l'iniezione di fiducia legata all'arrivo dell'estate, le aspettative delle famiglie ad agosto registrano segno negativo, un pessimo segnale in vista dell'autunno.Sulla fiducia di famiglie e imprese pesa come un macigno l'introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti e la delicata situazione geopolitica attuale, cui si aggiunge, sul fronte dei consumatori, la repentina impennata dei prezzi in alcuni settori chiave come alimentari e il comparto del turismo - conclude il Codacons.Sulla stessa lineaE' da aprile che si assiste ad un continuo saliscendi: giù in aprile, su a maggio, giù in giugno, su in luglio e ora di nuovo in territorio negativo. Il fatto preoccupante, però, è che di solito in agosto si assisteva all'effetto vacanze. Le ferie, insomma, di regola sostengono l'ottimismo degli italiani fino a settembre, quando dopo il rientro dalla villeggiatura devono fare i conti con la prima stangata, quella della scuola. Stavolta, invece, anche nel mese tipico delle vacanze scende la fiducia" affermaresidente UNC."E' ancor più allarmante, poi, che peggiorino anche le attese sulla situazione economica della famiglia, da -13,2 a -19,6, ben 6,4 punti percentuali in meno. Insomma, gli italiani non si attendono un futuro roseo" conclude Dona.